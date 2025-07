Tragedia a Napoli | tre operai precipitano dal sesto piano tutti morti sul colpo

NAPOLI, 25 LUGLIO 2025 – Dramma questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita precipitando dal sesto piano di un edificio durante un intervento di pulizia e manutenzione. I tre giovani lavoratori si trovavano su un cestello elevatore quando, per cause ancora da accertare, il meccanismo si è improvvisamente aperto, facendo precipitare nel vuoto tutti gli occupanti. Il cestello da cui sono precipitati La tragedia si è consumata intorno alle 9:40. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma per i tre operai non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tragedia a Napoli: tre operai precipitano dal sesto piano, tutti morti sul colpo

In questa notizia si parla di: tragedia - napoli - operai - precipitano

