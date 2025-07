Tragedia a Ibiza Francesca Ariazzi muore a 36 anni per un infarto | polemiche sui soccorsi

Cosa è successo a Francesca Ariazzi nel porto di Ibiza?. Francesca Ariazzi, 36 anni, originaria della provincia di Brescia e dipendente di banca, si è spenta dopo cinque giorni di ricovero in ospedale a Ibiza. Era lì in vacanza con un gruppo di amiche, e il 19 luglio si trovava al porto dell’isola, in attesa del traghetto per Formentera, quando si è sentita male. Ha perso conoscenza e, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto in ospedale, non si è più ripresa. Il decesso è avvenuto cinque giorni dopo, gettando nello sconforto la famiglia, che si sta ora occupando del rimpatrio delle ceneri, dopo la cremazione fissata per il 26 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Ibiza, Francesca Ariazzi muore a 36 anni per un infarto: polemiche sui soccorsi

