Tragedia a Frasso Telesino muore un bimbo per un grave male | era figlio del vicesindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto Una tragedia immane ha colpito la comunità di Frasso Telesino, nel cuore del Sannio. Un bimbo di appena 7 anni e mezzo, figlio del vicesindaco e componente della Comunità Montana del Taburno Clemente Massaro, è venuto a mancare nelle scorse ore presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato a seguito di un improvviso peggioramento delle sue già precarie condizioni di salute. Il dolore è profondo e ha paralizzato l’intero paese, incredulo di fronte a una perdita così devastante. Il sindaco Pasquale  Viscusi, profondamente scosso, a nome dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza, ha scelto il silenzio e il raccoglimento, stringendosi idealmente attorno alla famiglia Massaro in questo momento di immenso dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia a Frasso Telesino, muore un bimbo per un grave male: era figlio del vicesindaco

