Tragedia a Capri anziano muore in attesa dell' ambulanza | era impegnata altrove

Un anziano di 76 anni, Pietro Esposito, è morto nell'attesa di un'ambulanza a Capri, in via Vanassina. I due mezzi di soccorso presenti sull'isola erano impegnati altrove, in due zone opposte dell'isola: un mezzo stava trasportando provette da analizzare, l'altro si trovava all'eliporto, ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: capri - anziano - attesa - ambulanza

Capri, le due ambulanze sono impegnate altrove: anziano in codice rosso muore nell'attesa Vai su X

Capri, le due ambulanze sono impegnate altrove: anziano in codice rosso muore nell'attesa; Tragedia a Capri, anziano muore in attesa dell'ambulanza: era impegnata altrove; Ambulanza impegnate altrove, anziano muore a Capri.

Ambulanza impegnate altrove, anziano muore a Capri - Un anziano di 76 anni, Pietro Esposito, è morto nell'attesa di un'ambulanza a Capri. Come scrive msn.com

Tragedia a Capri, anziano muore in attesa dell'ambulanza: era impegnata altrove - Un anziano di 76 anni, Pietro Esposito, è morto nell'attesa di un'ambulanza a Capri, in via Vanassina. Riporta napolitoday.it