Traffico Roma del 25-07-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino a domenica lungo la linea C della metropolitana per i lavori di prolungamento della tratta da San Giovanni al Colosseo in strada ci sono le navette bus mce dmc3 poi da lunedì 28 luglio fino al 4 il servizio tornerà ad essere regolare e senza neanche la limitazione serale ma con dei potenziamenti nelle giornate in cui sono previsti gli eventi clou del Giubileo dei giovani da questa mattina eri tu al traffico il tratto sopraelevato della tangenziale est che vada Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni circolazione quindi regolare nella zona e domenica sera Trastevere ci sarà la rievocazione storica della processione della Madonna fiumarola che muoverà dal imbarco del Circolo Canottieri Lazio 19:30 circa per arrivare a quello di Ponte Garibaldi attorno alle 20 da lì saliranno le scale di Ponte Garibaldi e si recheranno a piedi fino alla basilica di Santa Maria in Trastevere dalle 20 e fino alle 21:30 circa la linea tram a 8 proveniente dalla stazione Trastevere limiterà le Corte Largo Bernardino da Feltre previste modifiche anche per le linee h23 e 280

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia alla Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla tratto Urbano della A24 Tor Cervara in via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est per un veicolo in panne code su via Prenestina tra Colle Prenestino e via Borghesiana sulla via Ardeatina e fine per lavori ci sono in cura tra Falcognana di Divino Amore nelle due direzioni come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 08-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione riaperta la carreggiata interna del raccordo anulare chiusa in precedenza per un incidente all'altezza dell'uscita Parco dei Medici restano comunque ancora code a partire dalla Appia per lavori Ci sono code anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca è l'uscita per La Casilina è chiusa una corsia di marcia per un incidente code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo anulare direzione dell'EUR per il traffico intenso ancora code sulla tangenziale est da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è per il notevole afflusso di fedeli a piazza San Pietro dove lo ricordo in corso di con chiave sono chiuse diverse strade tra queste via della Conciliazione via del Mascherino da piazza Risorgimento Borgo Sant'Angelo da via della traspontina e largo Ildebrando Gregori da Borgo Santo Spirito possibili ulteriori chiusure secondo necessità all'Euro al centro congressi la nuvola oggi e domani in programma la conferenza internazionale aereospace Power prevista la partecipazione capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare di diversi paesi fino al termine dell'evento non si può transitare nell'area delimitata da viale Asia viale Shakespeare viale Europa il controviale di via Cristoforo Colombo nel tratto da viale Europa a viale Asia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 07-05-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani riaperta La 1 Milano Napoli Prima bloccata per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma nord e Guidonia verso Napoli sul posto resta comunque una coda di 6 km a chi √® diretto a Napoli consigliamo di uscire sulla diramazione di Roma nord dalla quale √® possibile rientrare in autostrada dopo aver percorso il raccordo anulare e la 24 per Teramo ode sulla tangenziale est tra Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e la sala sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Flaminia alla Salaria e poi pi√Ļ avanti dalla Bufalotta lo svincolo per La 24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino Anagnina fila sulla via Pontina in uscita da Roma dalla Cristoforo Colombo a raccordo anulare ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito √® tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.

AGGIORNAMENTO VIABILITA' IN A1 Per l'esecuzione di lavori è stato disposto quanto segue: ? la chiusura del tratto compreso tra ORVIETO e ORTE in direzione ROMA - dalle ore 22:00 del giorno 17/07/2025 alle ore 05:00 del giorno 18/07/2025.

Fuga all'alt dei carabinieri, inseguimento da film dall'Aventino a piazzale della Radio. Traffico in tilt e due arrestati - Drammatico pomeriggio con due cittadini bosniaci condotti in caserma dopo essere fuggiti dalle pattuglie dei carabinieri e aver speronato un paio di «gazzelle».

Roma sud bloccata (ancora) dal traffico. Il venerdì di passione tra ingorghi e strade chiuse - Tra strade chiuse e modifiche alla rete dei trasporti i cittadini sono esasperati: "Un ingorgo caotico e infernale"