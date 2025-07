Traffico al via tre giorni di bollino rosso | maxi ingorghi sulle autostrade per il Sud

Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio 25 luglio, domani mattina sabato 26 luglio e domenica pomeriggio 27 luglio. Anas segnala che gli itinerari interessati sono in direzione sud. Si tratta delle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Traffico, al via tre giorni di bollino rosso: maxi ingorghi sulle autostrade per il Sud

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - traffico - giorni

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - (Adnkronos) – Si intravedono i primi segni di rallentamento nell'ondata di caldo record che interessa l'Italia.

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Incantevole Diletta Leotta: così, nelle scorse ore, la numero 1 della tv on demand ha fatto incetta di cuori e di commenti sui social network.

Prove generali di esodo estivo, traffico sulle strade nel weekend: scatta il bollino rosso - (Adnkronos) – Traffico da bollino rosso oggi, sabato 19 luglio 2025. "Nel terzo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a […]

Vacanze, scatta un altro weekend di fuoco per gli automobilisti: traffico da bollino rosso su strade e autostrade, nero sull'A22 #Professionevacanze #esodoestivo #bollinorosso #25luglio Vai su X

Arriva il grande esodo estivo lungo le strade della provincia di Belluno: sarà un weekend da bollino rosso. In particolare preoccupano il traffico... Vai su Facebook

Estate 2025, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane; Esodo di luglio e agosto 2025, quando non partire per le vacanze. I giorni da bollino rosso e nero; Parte l’esodo estivo, tre giorni di bollino rosso nel weekend. Anas sospende l’80% dei cantieri.

Esodo estivo, tre giorni di traffico da "bollino rosso" - Scatta il piano esodo estivo: in vista del grande aumento dei flussi veicolari Anas (Società del Gruppo FS) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il t ... Scrive msn.com

Traffico, primo weekend da bollino rosso: ecco cosa c'è da sapere - Si tratta del primo grande fine settimana di partenze e, come spesso accade, il flusso dei veicoli farà registrare un bollino rosso per la viabilità italiana. Come scrive msn.com