Tracollo termico e nubifragi | svolta meteo sull’Italia E no non durerà poche ore

Roma, 25 luglio 2025 – E’ presto per dire “ l’estate è finita”. Ma sicuramente la stagione del solleone subirĂ un bello stop. Colpa di un vortice in arrivo dall’Atlantico che porterĂ correnti fresche e umide, insieme a un abbassamento delle temperature. Stavolta sarĂ coinvolto anche il Centro Sud. Possiamo dunque dire addio al grande caldo, almeno per ora. Ma vediamo la situazione tratteggiata dai meteorologi. Weekend di maltempo . "La saccatura atlantica attualmente sulla Francia si muoverĂ finalmente verso l'Italia nell'arco del weekend”, scrive 3bMeteo. La perturbazione  porterĂ temporali anche intensi al Nord, estendendosi fino al Centro e al Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

