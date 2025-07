Tra i molteplici effetti dei dazi non sottovalutare quelli indiretti

Dopo lo scambio di proposte giĂ affinate tra una delegazione della UE e un’altra degli USA avvenuta nei giorni scorsi in Svizzera sulle percentuali dei dazi da applicare, si può azzardare l’ipotesi che esista buone probabilitĂ che Trump le accetti. Solo così gli addetti ai lavori potranno sostituire le ansie da incertezza con l’angoscia per l’approvazione di una pratica non facilmente decrittabile. Tale è quella di imporre dazi “vicendevoli” di pari entitĂ percentuale -15% – sui prodotti compravenduti tra le molteplici realtĂ sociopolitiche e gli USA Ciò porta a pensare allo sconforto in cui sono giĂ caduti, li dove si trovano o manca poco perchĂ© ciò accada, personaggi dello spessore di Einaudi, Keynes e altri, alcuni di loro ancora in questo mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it