Tour de France oggi 19esima tappa Orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

(Adnkronos) – Diciannovesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, venerdì 25 luglio. I ciclisti percorreranno 129,9 chilometri nella regione della Savoia, partendo da Albertville e arrivando a La Plagne. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.  Il Tour . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - 19esima

