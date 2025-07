Tour de France ad Arensman la diciannovesima tappa Pogacar resta in giallo

(Adnkronos) – Thymen Arensman vince la diciannovesima tappa del Tour de France oggi venerdì 25 luglio, con arrivo in salita a La Plagne. L'olandese del team Ineos Grenadiers si impone con 2" di vantaggio sul danese Vingegaard (Visma lease a bike) e sullo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates). Pogacar, ormai vicinissimo al trionfo finale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

