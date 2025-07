Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan rafforza la maglia verde doppietta di Pogacar

Jonathan Milan ha nei fatti conquistato la maglia verde al Tour de France: il velocista friulano può fare affidamento su 80 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar quando mancano soltanto un paio di tappe al termine della Grande Boucle ed è sempre più leader della classifica generale, ormai manca soltanto la matematica certezza per garantirsi la festa sui Campi Elisi a Parigi. Sarà il terzo italiano a imporsi nella classifica a punti dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi. Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard e ha messo in cassaforte la quarta apoteosi in carriera nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan rafforza la maglia verde, doppietta di Pogacar

Giro del Delfinato 2025: Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia gialla. Pogacar staccato - È un Remco Evenepoel in grandissima forma quello visto oggi durante la quarta tappa del Giro del Delfinato 2025.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Van der Poel!! Battuti Pogacar e Vingegaard - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questa la top 10 della seconda tappa del Tour de France 2025: 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 4:45:41 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:00 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:00 4 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:00 5 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 0:00 6 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:00 7 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 8 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:00 9 VELASCO Simone XDS Astana Team 0:00 10 BERCKMOES Jenno Lotto 0:00 17.

Spettacolo unico al Tour de France: Mathieu van der Poel fa tappa e maglia davanti a Pogacar e Vingegaard - Alpecin – Deceuninck da sogno in questo inizio di Tour de France. Ieri era stato Jasper Philipsen ad inaugurare al meglio la Grande Boucle, oggi è stata la volta di Mathieu van der Poel: in una giornata veramente spettacolare, un finale praticamente identico ad una classica, il vincitore di Sanremo e Roubaix è riuscito ad imporsi sul traguardo di Boulogne-sur-Mer, cogliendo anche la Maglia Gialla.

Tour de France, O'Connor vince la tappa sul Col de la Loze, Pogacar in maglia gialla #SkySport #TDF2025 Vai su X

Tadej Pogacar ha vinto la tredicesima tappa del Tour de FRance 2025, una cronoscalata di 10,9 km con partenza da Loudenvielle e arrivo a Peyragudes. Il campione sloveno ha conservato la maglia gialla rafforzando la leadership nella classifica generale, pr Vai su Facebook

Arensman vince la 19^ tappa, Pogacar in giallo; Pogacar guadagna ancora su Vingegaard, Lipowitz rischia il podio: la classifica; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman guida la frazione a 12 km dalla fine, inseguono Pogacar e Vingegaard.

Ultime salite, nessuno stacca Pogacar. A La Plagne Arensman anticipa Vingegaard - L'attacco dell'olandese della Ineos è vincente, alle sue spalle il danese e lo sloveno, che blinda definitivamente la maglia gialla ... Segnala gazzetta.it

Pogacar e lo sfogo mentre vince il Tour: “Mi chiedo perché sono qui. Voglio solo tornare a casa” - Mentre domina le classifiche generali prendendosi l’edizione 2025, lo sloveno ha sottolineato tutta la propria fatica dopo 3 settiman ... fanpage.it scrive