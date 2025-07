Tour de France 2025 Thymen Arensman | È stato incredibile oggi era l’ultima occasione e l’ho sfruttata

Si conclude con la vittoria di Thymen Arensman la diciannovesima tappa del Tour de France 2025. L’olandese è stato il più abile a scattare sull’ultima salita, tenendo testa fino alla fine al gruppo maglia gialla e conquistando il traguardo di La Plagne. Seconda vittoria per il corridore del team Ineos Grenadiers dopo quella ottenuta nella quattordicesima tappa. Dietro di lui è stato questa volta Jonas Vingegaard ad anticipare il suo rivale Tadej Pogacar. La maglia gialla ha guidato il gruppo dei favoriti per tutta la seconda parte della salita, rimanendo nel finale alla ruota del danese. Il gioco tattico tra i due, per non essere sorpresi a vicenda, ha infine premiato Arensman che, con coraggio, si è andato a prendere la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Thymen Arensman: “È stato incredibile, oggi era l’ultima occasione e l’ho sfruttata”

