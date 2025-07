Tour de France 2025 tappa di oggi Albertville-La Plagne | orari tv percorso favoriti Ultima battaglia sulle Alpi!

L’ultima vera sfida sulle Alpi, in una diciannovesima tappa che sarĂ Â sprint. Molto breve a causa della modifica dell’ultimo secondo arrivata ieri sera. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna del Tour de France 2025 con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Partenza da Albertville, 93,1 chilometri da percorrere fino a La Plagne. Traguardo volante posto pochi chilometri dopo il via, poi spazio alle salite. Subito il Col du PrĂ© (12.6 km al 7.8%) che sarĂ seguito da un falsopiano e dal Cormet de Roselend (5.8 km al 6.5%). Lunghissima discesa, ancora breve falsopiano e poi l’ascesa conclusiva di 19,4 chilometri al 7,2%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Albertville-La Plagne: orari, tv, percorso, favoriti. Ultima battaglia sulle Alpi!

In questa notizia si parla di: percorso - tour - france - tappa

Tour de France 2025, cambia il percorso dell'ultima tappa: lo strappo di Montmartre divide - Roma, 21 maggio 2025 - E pensare che tutto nacque come un pesce d'aprile da sganciare a mezzo social l'anno scorso: invece, nel percorso della 21esima e ultima tappa del Tour de France 2025 è stata davvero inserito lo strappo di Montmartre, da fare per giunta ben tre volte, attirando opinioni di verso opposto da parte di appassionati, addetti ai lavori e soprattutto corridori.

Tour de France 2025: cambia il percorso della passerella finale. “Vorremmo vedere vincere la Maglia Gialla a Parigi” - Siamo nel pieno del Giro d’Italia, ma ci sono già news importanti verso il Tour de France 2025. Il percorso dell’ultima tappa della Grande Boucle infatti cambierà per l’edizione numero 112: non ci sarà la classica passerella conclusiva.

Tour de France 2025, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà - Sta per concludersi un Giro d’Italia davvero spettacolare. I grandi tifosi del ciclismo iniziano a pensare però già a cosa potrà essere il Tour de France, con la nuova sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Tour de France, oggi 18esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) https://siciliareport.it/sport/tour-de-france-oggi-18esima-tappa-orario-percorso-e-dove-vederla-in-tv-in-chiaro/… via @Sicilia_Report - X Vai su X

Tour de France 2025, 17a tappa: una volata, forse un miraggio Ultima tappa veramente da volata di questo Tour, ma per conquistarla si deve raschiare il fondo del serbatoio. Il percorso, le nostre previsioni, orari e appuntamenti tv Vai su Facebook

Vif - Courchevel (Col de la Loze): percorso e favoriti, è la tappa regina; Tour 2025 · Tappa 18: Percorso, descrizione, orari altimetrie di oggi | Dove vedere in TV ciclismo su strada; Tour de France, la 18^ tappa da Vif a Courchevel Col de la Loze: percorso e altimetria.

Tour de France, la 19^ tappa da Albertville a La Plagne: percorso e altimetria - Dopo la tremenda tappa con tre GPM di Hors Categorie e l'arrivo sul Col de la Loze, la 19^ frazione sarebbe stata ancor più pesante se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa che ha colpito un al ... sport.sky.it scrive

Percorso e favoriti tappa 19 Tour de France 2025, Albertville-La Plagne: orari, GPM, dove vederla in tv. Ultima tappa di montagna - Il percorso è stato ridotto da 129,9 a 93 chilometri e i GPM saranno tre e non cinque come in origine. Scrive eurosport.it