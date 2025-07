Roma, 25 luglio 2025 - Il primo colpo di scena della tappa 19 del Tour de France 2025 arriva a ruote ferme, con un netto cambio di programma di quella che sarĂ l'ultima frazione alpina: stavolta non c'entra il meteo, spesso un fattore nei Grandi Giri, bensì l'epidemia che ha colpito un allevamento bovino presente sul percorso. La nuova tappa 19 del Tour de France 2025. Purtroppo, molti capi di bestiame sono stati abbattuti per ragioni di sicurezza e soprattutto per scongiurare una brutta dermatite contagiosa. Scelte dolorose per gli allevatori della zona che hanno condotto alla presa di posizione degli organizzatori del Tour de France e delle autoritĂ locali di tagliare parte del tracciato per evitare le aree interessate all'epidemia, con il fine di preservare la serenitĂ e la sicurezza della corsa, giĂ nei giorni scorsi messa a repentaglio dalle proteste degli agricoltori per le politiche governative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, la tappa di oggi accorciata: nuovo percorso e altimetria. Perché l’ultima sfida è stata stravolta