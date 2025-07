Tour de France 2025 | doppietta per Thymen Arensman Si guardano Vingegaard e Pogacar

Ultimo tappone alpino molto particolare quello odierno: nella diciannovesima frazione, accorciata a causa di un focolaio di dermatite contagiosa che ha colpito un allevamento bovino, non c’è la sfida attesa tra i big. A sfruttare la situazione in un Tour de France da sogno per lui è Thymen Arensman che si prende la seconda vittoria di tappa, in quel di La Plagne. In totale controllo Tadej Pogacar che, senza clamorosi scenari, si va a prendere la Grande Boucle. Inizio di frazione che ha visto uno scenario abitudinale: Lidl-Trek a trascinare Jonathan Milan verso il traguardo intermedio, dominato dalla Maglia Verde, ormai sempre piĂą in testa alla classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

