Tour de France 2025 Arensman vince la 19esima tappa

Thymen Arensman della Ineos Grenadiers ha vinto la 19esima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne di 93.1 km. Il ciclista olandese, al secondo successo in questo Tour, dopo quello nella 14esima tappa con una fuga portata fino al traguardo, è andato anche oggi in fuga a sorpresa sull’ultima salita e ha preceduto sul traguardo di circa +0.03? il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar. Poco dietro il tedesco Filip Lipowitz. Pogacar consolida la maglia gialla di leader della corsa ed è ormai ad un passo dalla conquista del suo quarto Tour de France.? Yep Thymen, you did it!? Oui Thymen, tu l'as fait! #TDF2025 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025, Arensman vince la 19esima tappa

