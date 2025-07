La Plagne, 25 luglio 2025 – Il Tour de France 2025 sta per finire nella bacheca di Tadej Pogacar. Anche se lo sloveno non è riuscito a vincere le due tappe regine sulle Alpi, il suo vantaggio in classifica generale di oltre quattro minuti su Jonas Vingegaard è rassicurante e quella di La Plagne era l’ultima tappa di alta montagna dell’edizione 2025. Sabato frazione per una fuga a lunga gittata, poi l’ultima tappa a Parigi per le premiazioni finali e i brindisi di rito: per il danese non c’è più modo di recuperare. Se nei giorni scorsi la maglia gialla ha lasciato libertà ai suoi compagni, nella tappa di La Plagne l’obiettivo era provare a vincere ma lo spartito della corsa non lo ha consentito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour 2025 nelle mani di Pogacar: “Conto i chilometri che mancano a Parigi”