Tortura l’uomo che voleva violentare il figlio undicenne e pubblica i video | donna rischia il carcere a Bari

Una tortura a freddo ma con tanto di movente rischia di costare cara a una signora di Bari. Che, per vendicarsi di un pedofilo che insidiava il figlio e per avere pubblicato i video della ritorsione, è stata condannata definitivamente a due anni di carcere. E ora rischia di finire in galera. La tortura al pedofilo. L’uomo, un docente, propose a un ragazzino di 11 anni, a cui impartiva lezioni private gratuite dopo la scuola, rapporti sessuali e la visione di video pedopornografici. Quando la madre dell’11enne lo scoprì, lo invitò a casa con un pretesto (messaggiando con lui, fingendosi il figlio), lo fece sedere a una sedia, gli tolse gli occhiali e – insieme a un’altra donna – lo picchiò con schiaffi e pugni sul volto, ferendolo anche a una mano con il taglierino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

