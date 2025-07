Tortura l’uomo che voleva adescare il figlio di 11 anni condannata una madre di Bari | la trappola in casa il pestaggio con le amiche e i video messi online

Lo aveva fatto entrare in casa sua con un pretesto, lì lo aveva inchiodato a una sedia e picchiato violentemente con l’aiuto di un’amica perchĂ© aveva tentato di adescare il figlioletto undicenne. I video delle sevizie, in cui l’uomo ammetteva di «essere un pedofilo» erano poi stati pubblicati su Facebook e diffusi a migliaia di persone tramite WhatsApp. La madre del ragazzino, residente nel Barese, è stata condannata a due anni di reclusione per tortura e lesioni personali, una pena ottenuta con rito abbreviato e dimezzata avendo rinunciato ai motivi d’appello. Sulla donna ora pende un ordine di carcerazione. 🔗 Leggi su Open.online