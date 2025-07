Torre Generali a City Life al via la rimozione dell’insegna crollata

Venerdì 25 luglio sono comparsi gli operai in cima alla Torre Generali (Torre Hadid) a City Life. Sono al lavoro per smontare e rimuovere i pannelli rossi dell'insegna del gruppo assicurativo. Il cantiere è stato avviato, in realtà , il 14 luglio. L'operazione di rimozione segue il cedimento di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Torre Hadid: tolte le transenne, riapre lo shopping district. Dipendenti Generali ancora a casa - Milano, 3 luglio 2025 – Tolte ieri sera le transenne in piazza Tre Torri, segno che la situazione sta tornando alla normalità ai piedi dei grattacieli di CityLife, al centro dell’attenzione da quando lunedì all’alba l’insegna “Generali“ in cima alla torre Hadid, pesante decine di tonnellate, si è piegata a 192 metri d’altezza dopo il cedimento della ragnatela di tubi e nodi che la teneva ancorata agli altri pannelli.

Milano, si stacca l'insegna della Torre Generali a CityLife a 192m d'altezza, evacuata la piazza, non ci sono feriti - VIDEO - L'insegna è collassata su due lati, e fortunatamente per il momento non si segnalano feriti. I vigili del fuoco e i tecnici sono al lavoro per capire le cause del cedimento oltre che per mettere in sicurezza l’area L'insegna della torre Hadid con il logo Generali a Milano, City Life, è collas

Milano, collassata l’insegna Generali su Torre Hadid: chiusa una parte di City Life - L'allarme è scattato intorno alle 6:30 del mattino, con i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, con diverse squadre che hanno iniziato a mettere in sicurezza la zona, transennandola L'articolo Milano, collassata l’insegna Generali su Torre Hadid: chiusa una parte di City Life proviene da Il Difforme.

Torre Generali a City Life, al via la rimozione dell’insegna crollata - Pochi giorni dopo i dipendenti del gruppo assicurativo avevano fatto rientro negli uffici ... Scrive milanotoday.it

A milano partite le operazioni per rimuovere le insegne generali dalla torre hadid a citylife - A Milano, a CityLife, sono iniziate le operazioni di smantellamento delle insegne Generali sulla torre Hadid dopo il cedimento dell’insegna rossa che ha causato la chiusura temporanea dell’edificio. Come scrive gaeta.it