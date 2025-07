Torre Annunziata approvato l’assestamento Cuccurullo | Un bilancio con una forte impronta politica

Avanzo di bilancio destinato a sicurezza, verde, PUT, cultura e turismo. Fondi anche per i lavori della nuova Sala Consiliare di Palazzo Criscuolo. Il sindaco: “PUC prossimo obiettivo”. Il Consiglio Comunale ha approvato questa mattina l’assestamento generale di bilancio 2024. IL testo, proposto dall’Amministrazione Cuccurullo e presentato in aula dall’assessore al bilancio Giuseppe Crescitelli, è stato approvato con 15 voti a favore, 3 contrari e 3 astenuti. “ Due terzi dell’avanzo sono stati accantonati nel fondo di riserva e nel fondo ordinario di cassa – ha spiegato in Aula l’assessore Crescitelli – abbiamo fatto un lavoro da buon padre di famiglia, mettendo da parte risorse che ci consentono di affrontare con maggiore serenitĂ il futuro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

