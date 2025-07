Torna libero Elmadhi Halili | condannato per l' aggressione all' imam a Torino Aurora ma per il giudice non è terrorismo

Torna a fare parlare di sé Elmadhi Halili, marocchino oggi di 30 anni un tempo residente a Lanzo Torinese e adesso sostanzialmente senza fissa dimora finito più volte nei guai con l'accusa di essere un terrorista affiliato all'Isis. Questa volta i tribunali hanno portato per lui una notizia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

