Si prepara a rivivere i mitici ’anni d’oro’, con la terza edizione di ’80 Voglia di Musica – La Notte della Lira’, un festival interamente dedicato agli anni ‘80 e non solo, che sabato 9 agosto trasformerà il centro della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Organizzato dall’associazione culturale Apat, con la direzione artistica di Claudio Marastoni l’evento si svilupperà per le vie del centro e dalle ore 22.30 in Piazza Giorgini ha già confermato un ricco cast, che farà rivivere forti emozioni di quegli anni. Il palcoscenico promette di far rivivere forti emozioni, con la partecipazione di artisti iconici come i Dik Dik, noti per il loro contributo alla scena beat italiana, Tracy Spencer, indimenticabile la sua hit ’Run to Me’ che spopolò nell’estate del 1986, Cecilia Gayle, i suoi successi sono i classici dei balli di gruppo che tutti conoscono e hanno ballato almeno una volta, P. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’La Notte della Lira’