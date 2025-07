La rassegna di eventi ‘ Predappio vive l’estate ’, in corso fino a settembre nel capoluogo e nelle frazioni, prosegue con un appuntamento di cinema all’aperto in programma questa sera alle 21.15, nella suggestiva cornice del parco di Palazzo Varano. Sarà proiettato il film ’ Jojo Rabbit ’ (2019, regia di Taika Waititi). La pellicola, una favola nera che misura l’impatto della guerra e dei fascismi sugli spiriti innocenti, è stata scelta dalla Consulta dei Giovani per il suo risvolto educativo e per la capacità di coniugare ironia e dramma. La proiezione è adatta ad adulti e famiglie ed è promossa dall’amministrazione comunale di Predappio, con il supporto tecnico-organizzativo del Teatro delle Forchette e la collaborazione di Media partner: 140 il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il cinema all’aperto: si riparte con ’Jojo Rabbit’