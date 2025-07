Torna il campo estivo della Comunità di Sant’Egidio per i bambini del campo Rom di Arpinova

Per il secondo anno consecutivo torna il campo estivo dedicato ai bambini del campo Rom di Arpinova, organizzato e gestito dai giovani della Comunità di Sant’Egidio di Roma e ospitati dalla Diocesi e dalla Caritas Diocesana. Il campus accoglie circa trenta bambini, tra i 6 e i 13 anni, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

I bambini possono tornare in campo subito dopo un brutto infortunio? Secondo una ricerca sì, se fanno sport da sempre - Il detto popolare che invita i genitori a far risalire immediatamente i bambini sulla bicicletta dopo una caduta, secondo un gruppo di ricercatori è del tutto vero.

Sinner, allenamento speciale al Foro: Jannik in campo con i bambini – Video - (Adnkronos) – Allenamento speciale per Jannik Sinner. Il tennista azzurro oggi, venerdì 9 maggio, ha partecipato a un evento al Foro Italico, scendendo in campo per qualche scambio con alcuni bambini.

Pertosa, al via il campo estivo per bambini dal 28 luglio . Comune Di Pertosa Vai su Facebook

