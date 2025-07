Torna Gradara Wine Passion Calici alzati all’ombra della Rocca

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di enogastronomia: Gradara Wine Passion, in programma oggi e domani dalle 19 a mezzanotte. Per due serate il borgo di Gradara diventa protagonista della cultura del vino, accogliendo oltre venti cantine selezionate provenienti da Marche, Emilia Romagna e Umbria, in un percorso multisensoriale tra storia, sapori e musica dal vivo. Il centro storico sarà suddiviso in cinque aree tematiche: Barbatella, Raspo, Tralcio, Tronco e Viticcio, ciascuna dedicata alla degustazione di vini d’eccellenza e arricchita da spettacoli musicali e proposte gastronomiche curate da ristoranti e osterie locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

