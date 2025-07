Torna Calici di Stelle E tra i protagonisti i Custodi del Lambrusco

Tra le realtĂ protagoniste di questa edizione ci saranno anche ’I Custodi del Lambrusco’. Torna un appuntamento con la tradizione e con i sapori locali. Venerdì 1 agosto infatti, nel cuore del borgo storico di Castelvetro di Modena, ecco ’ Calici di Stelle ’, l’evento che ogni anno celebra il vino, i sapori locali e il piacere dello stare insieme sotto il cielo di agosto. Tra le realtĂ protagoniste di questa edizione, come detto, ci saranno anche ’ I Custodi del Lambrusco ’, associazione nata con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identitĂ di questo grande vino simbolo dell’Emilia. Promosso dal Movimento Turismo del Vino e giunto alla sua 22ÂŞ edizione, ’Calici di Stelle’ è un appuntamento che celebra il vino come espressione culturale, tra qualitĂ e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna Calici di Stelle. E tra i protagonisti i Custodi del Lambrusco

