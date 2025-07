Torino non è solo industria | come si trasforma il lavoro nella capitale sabauda

Quando si pensa a Torino, la prima immagine che viene in mente è quella di una grande città industriale, legata soprattutto al mondo dell’automobile. Questa idea, però, oggi non è più del tutto vera: la città ha attraversato una profonda trasformazione e ha cambiato volto. Torino  non è più legata a un solo settore, ma ha saputo diversificare la sua economia, puntando su campi nuovi come l’alta tecnologia, la cultura  e il turismo. Questa evoluzione ha cambiato anche le opportunità di lavoro a Torino, che oggi offre sbocchi professionali molto più vari e moderni rispetto al passato. Il superamento del modello manifatturiero. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

