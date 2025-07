Torino Aurora è stata ritrovata | Sta bene a breve riabbraccerà la sua famiglia

Aurora, 17enne scomparsa da Portacomaro (Asti) lo scorso lunedì, è stata ritrovata e sta bene. La ragazza si era allontanata in un momento di fragilità. Fondamentale l’appello dell’Associazione Penelope che ha seguito il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aurora - stata - ritrovata - bene

Aurora Maniscalco morta a Vienna dopo la caduta dal terzo piano, il fidanzato della hostess era con lei: «Era stata a Praga da un amico, poi i problemi» - Quando Aurora Maniscalco è precipitata dal balcone del terzo piano del suo appartamento viennese, il fidanzato era lì con lei.

Aurora Maniscalco, la salma oggi a Palermo per l’autopsia: “A Vienna non c’è stata una vera indagine” - La Procura di Palermo indaga sulla morte di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'appartamento dove viveva con il fidanzato a Vienna.

Disavventura per Aurora Ramazzotti: “È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l’ha consolata con un bacio” - Aurora Ramazzotti ha avuto una disavventura mentre era in vacanza a Santa Margherita Ligure (Genova) con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare.

Le ragazze piemontesi scomparse, Asia Giannetti sta bene. Il padre: «Ritrovata dalla polizia». Ancora nessuna notizia di Aurora Ruta Vai su X

Aurora Ruta scomparsa a 17 anni senza telefono e soldi: «È stata vista alla stazione di Torino». Come riconoscerla e contattare la famiglia Vai su Facebook

Ragazze piemontesi scomparse, Asia Giannetti sta bene. Il padre: «È stata ritrovata dalla polizia». Nessuna notizia di Aurora Ruta; Ritrovata Aurora Ruta, la ragazza di 17 anni scomparsa anni da Asti: sta bene; Aurora Ruta è stata ritrovata a Torino. I Carabinieri di Asti: Sta bene.

Asia Giannetti è stata ritrovata, l'annuncio di papà Roberto: «Sta bene». Ancora nessuna traccia di Aurora Ruta - Dopo gli appelli disperati di papà Roberto, in lacrime in televisione per la figlia 14enne scomparsa in Piemonte ... Secondo msn.com

Aurora Ruta è stata ritrovata a Torino. I Carabinieri di Asti: “Sta bene” - Aurora Ruta, la ragazza di 17 anni, cui non si avevano più notizie da lunedì, allontanatasi dalla sua abitazione di Portacomaro ... Segnala gazzettadasti.it