Tra i nomi più in crescita lo scorso anno a NXT c’era sicuramente quello di Jakara Jackson. Come membro dei Meta-Four era parte di una delle stable più apprezzate della divisione, e il suo tag team con Lash Legend l’aveva portata a debuttare a Smackdown lo scorso ottobre e addiritura ad avere un match durante un PLE del main roster, quando a Crown Jewel ha partecipato alla Fatal Four Way di coppia vinta da Bianca Belair e Jade Cargill. Da lì in poi però il suo utilizzo si è fatto più sporadico, fino al licenziamento dello scorso maggio. Ma ora per lei si apre ufficialmente un nuovo capitolo. Ritorno in TNA con un altro nome. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Debutto e firma, Mara Sadè è ufficialmente una Knockout