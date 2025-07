Tiro con l’arco | assegnati i titoli a squadre e di Mixed Team nel ricurvo Dominio asiatico alle Universiadi

Dopo l’assegnazione dei titoli a squadre e di Mixed Team nel compound, alle Universiadi 2025 – in corso di svolgimento in Germania – è stata la volta delle incoronazioni dei medesimi tornei ma nell’arco ricurvo. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara teutonici. Gare a squadre: maschile e femminile Fra gli uomini è il Giappone a spuntarla clamorosamente 5-4 sulla Corea del Sud, in un incontro deciso all’ultima volèe con una freccia che ha determinato l’affermazione dei nipponici (27-27, ma dardo giapponese complessivamente più vicino al centro). A completare il podio la Turchia, che ha superato 6-0 senza troppi problemi Taipei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: assegnati i titoli a squadre e di Mixed Team nel ricurvo. Dominio asiatico alle Universiadi

