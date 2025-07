Tiro a volo Tammaro Cassandro al comando dopo 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet agli Europei

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni dello skeet degli Europei senior 2025, scattati a Chateauroux, in Francia, sulle stesse pedane che hanno visto andare in scena le gare di tiro a volo delle Olimpiadi di Parigi 2024: in casa Italia emerge l’ottima prestazione di Tammaro Cassandro, perfetto dopo le prime due serie. Nelle qualificazioni maschili, con 85 atleti in gara, dopo 50 dei 125 piattelli previsti, in testa si trova un gruppo di dieci tiratori che comprende anche l’azzurro Tammaro Cassandro, con 5050. Nel nugolo di 14 concorrenti all’ 11° posto a quota 4950, invece vi è Gabriele Rossetti, infine si attesta nel plotone di 16 atleti in 25ma piazza con lo score 4850 l’altro azzurro Erik Pittini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Tammaro Cassandro al comando dopo 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet agli Europei

qualificazioni - tiro - volo - tammaro

