Tiro a segno le qualificazioni di moving target aprono gli Europei

La prima giornata degli Europei 2025 di tiro a segno viene dedicata alle specialitĂ non olimpiche, con le serie lente delle qualificazioni di moving target da 10 metri, sia al maschile che al femminile, nelle quali però non vi sono italiani in gara. Nelle qualificazioni maschili in testa da solo si trova il finlandese Aaro Juhani Vuorimaa, che fa il vuoto e si attesta a quota 295300 (15x), precedendo il ceco Bedrich Jonas, secondo a quota 290300 (6x), e lo svedese Emil Martinsson, terzo con 290300 (5x). Nelle qualificazioni femminili comanda l’ ucraina Halina Avramenko, prima con 291300 (10x), che precede la finlandese Ida Julianna Heikkilae, seconda a quota 287300 (7x), ed all’altra ucraina Viktoriia Rybovalova, terza con 284300 (9x). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, le qualificazioni di moving target aprono gli Europei

In questa notizia si parla di: qualificazioni - tiro - segno - moving

Tiro a segno, Wang Zifei vince nella carabina da 10 metri a Monaco di Baviera. Azzurre fuori nelle qualificazioni - Si apre a Monaco di Baviera, in Germania, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: la prima gara a concludersi è quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, che vede la vittoria della cinese Wang Zifei, autrice anche del record del mondo delle qualificazioni.

Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg vince all’ultimo tiro nella carabina 3 posizioni a Monaco. Azzurri fuori nelle qualificazioni - La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Monaco di Baviera, in Germania, si apre con la finale della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, vinta dal norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre il migliore in casa Italia è Edoardo Bonazzi, 41°.

Tiro a volo, azzurri attardati dopo le prime due serie delle qualificazioni nello skeet a Lonato - Si chiude la prima giornata di gare a Lonato del Garda, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet individuale maschile, che vedono ben 179 iscritti (176 i tiratori effettivamente al via), risultano attardati gli azzurri al via.

Tiro a segno, le qualificazioni di moving target aprono gli Europei; Qualificazioni tiro a segno: nella pistola uomini, Sigurgeirss si conferma il migliore.