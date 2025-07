Tirano, 25 luglio 2025 – Una tranquilla uscita pomeridiana, con la speranza di trovare pure qualcuno di quei bei funghi che il caldo prima e, successivamente, la pioggia degli ultimi giorni hanno fatto spuntare anche con un certo anticipo, rispetto alle passate estati. Non è andata così, però, per un pensionato, Guido Moratti, classe 1947, trovato già in stato di incoscienza da un escursionista che ha subito dato l’allarme. L’anziano fungaiolo era accasciato in una zona impervia tra Canali e Trivigno, territorio comunale di Tirano, a circa 300 metri da un gruppo di seconde case che in queste settimane estive sono tutte aperte, molte occupate anche da tiranesi non ancora in ferie che scendono il mattino per andare al lavoro e tornano la sera a riposare al fresco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tirano: cade durante l’escursione in cerca di funghi, muore un pensionato