Time Meloni e gli altri italiani in copertina | le foto

Finire sulla copertina del Time significa essere diventati, per un istante, il volto del mondo. Nei giorni scorsi il settimanale statunitense ha dedicato la sua prima pagina alla premier Giorgia Meloni, ma nel corso del tempo, molti italiani hanno avuto questo privilegio, ognuno raccontando un pezzo diverso della nostra storia. Nel 1925 fu il re Vittorio Emanuele III a comparire sulla cover, in un’Italia avvolta dal fascismo. Poco dopo fu la volta di Maria Montessori, che con il suo metodo educativo conquistava le scuole e le coscienze di mezzo pianeta. Dopo la guerra, il settimanale scelse Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi: due visioni opposte, ma entrambe vitali, di un Paese che cercava di ricostruirsi dalle macerie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Time, Meloni e gli altri italiani in copertina: le foto

In questa notizia si parla di: time - meloni - italiani - copertina

Albania, rimpatri, liste d’attesa: le balle di Meloni al premier time in Senato - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Senato, ha risposto su liste d'attesa, migranti in Albania, spese per il riarmo e non solo.

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza.

Il testo del botta e risposta tra Renzi e Meloni al premier time - Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del botta e risposta avuto ieri al premier time da Matteo Renzi e Giorgia Meloni.

comunque sulla copertina del Time, oltre a uno stuolo di politici italiani (ai quali non ha portato proprio bene) come Draghi, Monti, Berlusconi e Mussolini, ben prima di Giorgia Meloni c'era finito Matteo Salvini... il bimbominkia, per citare una vs chat #Time #Mel Vai su X

Meloni sulla copertina del Time? Fdi esulta ma non ha letto l'articolo! Time: bastava leggere l'articolo "Meloni vuole consolidare il potere esecutivo, reprimere i media, esercitare il controllo sul sistema giudiziario, prendere di mira gli immigrati, limitare alc Vai su Facebook

'Dove sta conducendo l'Europa', Meloni in copertina sul Time; Time, un ritratto di Meloni in salsa nativista e nazionalista; Copertina Time riconosce a Meloni leadership internazionale.

Time, Meloni e gli altri italiani in copertina: le foto - Finire sulla copertina del Time significa essere diventati, per un istante, il volto del mondo. Riporta lapresse.it

Meloni in copertina su Time, quali politici ci erano riusciti prima di lei? Da Berlusconi a Draghi, da Trump a Zelensky - Sono pochissime le figure politiche italiane che, prima di Giorgia Meloni, avevano guadagnato la copertina del Time. Come scrive msn.com