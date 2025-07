Time incorona Meloni | Figura molto interessante Ecco dove porterà la Ue

Da "pericolo" per l’establishment europeo a "figura tra le piĂą interessanti" del vecchio Continente. La traiettoria internazionale di Giorgia Meloni culmina con la copertina e un articolo-lenzuolo del Time. Un’incoronazione mediatica che certifica una trasformazione politica rapida e calcolata. E poco importa se c’è qualche ombra nel ritratto che traccia Massimo Calabresi, capo dell’ufficio di Washington della storica rivista statunitense: a Palazzo Chigi si fregano le mani. Il fatto stesso che il settimanale le dedica la copertina del nuovo numero è un riconoscimento pesante. E il lancio che ne fa in un post risulta ancora piĂą galvanizzante per la premier: "Quasi tre anni al governo e il modo in cui esercita la leadership può cambiare il mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Time incorona Meloni: "Figura molto interessante. Ecco dove porterĂ la Ue"

In questa notizia si parla di: time - meloni - figura - incorona

Albania, rimpatri, liste d’attesa: le balle di Meloni al premier time in Senato - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Senato, ha risposto su liste d'attesa, migranti in Albania, spese per il riarmo e non solo.

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza.

Il testo del botta e risposta tra Renzi e Meloni al premier time - Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del botta e risposta avuto ieri al premier time da Matteo Renzi e Giorgia Meloni.

Time incorona Meloni: Figura molto interessante. Ecco dove porterà la Ue; Kelany, stoccata a Conte con affondo: Meloni incoronata dalla stampa internazionale, ma all'estero nessuno rimpiange Giuseppi; “Un modello da seguire in Europa”: il New York Times incorona Giorgia Meloni in vista del G7.

Time incorona Meloni: "Figura molto interessante. Ecco dove porterà la Ue" - La leader di FdI in un colloquio del 4 luglio: "Trump è un combattente come me". Secondo msn.com

Il Time dedica la copertina a Giorgia Meloni: "Tra le figure più interessanti d'Europa". L'intervista tra fascismo, Trump e... - La testata dedica alla presidente del Consiglio un ampio articolo dal titolo ... Da affaritaliani.it