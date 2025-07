La serie arriverà in due parti. Dopo il grande evento romano sulla Terrazza del Pincio, dove è stato protagonista assoluto tra fan e musica dal vivo, Tim Burton continua il suo suggestivo Doom Tour italiano con una tappa a sorpresa ad Amalfi. Una presenza che ha sorpreso residenti e turisti, in attesa dell’appuntamento ufficiale di oggi, 25 luglio, quando il regista sarà super ospite del Giffoni Film Festival 2025. Durante l’incontro a Giffoni, il pubblico — in particolare i giurati del festival — potrà ascoltare dal vivo aneddoti, retroscena e riflessioni sull’universo gotico di Mercoledì, la serie Netflix che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tim Burton a sorpresa ad Amalfi: il Doom Tour di “Mercoledì” prosegue in Italia