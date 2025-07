“Mi sono fermato a 49 ”. No, non sono gol e in realtà è una bugia. Bugia insostenibile poi se si trattasse di gol: mai visto un attaccante che se li toglie. Gli anni sì, invece, e oggi ne compie 49 Cristian Alejandro La Grotteria, bomber argentino, con un passato da calciatore in Italia e un presente da allenatore. Pure le origini sono italiane, ma questo per gli argentini non è certo una novità. Cristian nasce e cresce a La Plata: “In un’Argentina in pieno sviluppo – ricorda – dove molte strade erano sterrate e tutte avevano gruppi di bambini come me che giocavano a pallone ”. Gioca e studia Cristian, va al liceo e gioca nel Gimnasia, poi in un derby si accorge di lui l’ Estudiantes e lo prende: ha fisico, corsa e tecnica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ti ricordi… La Grotteria: "Quando arrivai ad Ancona persero le valige. Comprai le scarpette al mercato e feci due gol"