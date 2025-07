The Walking Dead | Daryl Dixon si concluderà con la stagione 4 ecco il trailer del terzo capitolo

AMC ha svelato al San Diego Comic-Con il trailer della terza stagione della serie spinoff di The Walking Dead, annunciandone anche la chiusura dopo un quarto capitolo. AMC ha annunciato che The Walking Dead: Daryl Dixon ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4 che sarà l'ultima. Al San Diego Comic-Con 2025 è stato presentato anche il trailer del terzo capitolo della serie dedicata al personaggio interpretato da Norman Reedus fin dalla prima stagione dello show originale tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Cosa accadrà in The Walking Dead: Daryl Dixon 3 Nel trailer della stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon il protagonista e Carol Peletier, interpretata da Melissa McBride, si ritrovano in Spagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Walking Dead: Daryl Dixon si concluderà con la stagione 4, ecco il trailer del terzo capitolo

