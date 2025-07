The Strangers | Capitolo 2 la descrizione delle scene mostrate al Comic Con!

Il pubblico presente al Comic Con ha potuto godersi numerose scene in anteprima tratte da The Strangers: Capitolo 2, di cui è poi stata riportata online la descrizione. La prima clip mostra Madelaine Petsch nei panni di Maya, che corre nel bosco sotto la pioggia battente quando si imbatte in una strada. Vestita solo con un camice da ospedale e con un enorme taglio sulla fronte, Maya salta davanti a un’auto in cerca di aiuto, ma quando sale a bordo inizia immediatamente a interrogarsi sulle motivazioni delle donne che l’hanno raccolta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

