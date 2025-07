The Strangers 2 e 3 | oltre 20 giorni di riprese per migliorare dopo il punteggio più basso della serie

rinnovamento e sviluppo della saga de "i stranieri": tra riprese, miglioramenti e prossimi capitoli. La produzione della rinomata serie horror "I Strangers" sta vivendo un momento di evoluzione significativa, con interventi di post-produzione che mirano a migliorare la qualità complessiva dei film successivi. La decisione di realizzare un'intera trilogia, partendo dal film originale del 2008 diretto da Bryan Bertino, ha portato alla creazione di nuovi capitoli sotto la direzione di Renny Harlin. Questo approccio innovativo permette non solo di mantenere una coerenza narrativa, ma anche di ottimizzare il processo produttivo attraverso riprese concatenate e interventi successivi.

