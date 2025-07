The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered supera i 9 milioni di giocatori annuncia Bethesda

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha conquistato oltre 9 milioni di giocatori in pochi mesi dal lancio, e Bethesda ha voluto celebrare l’incredibile risultato con un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i fan. “A chi è emerso come eroe di Kvatch, ha guidato la Gilda dei Maghi, trionfato nell’arena, sconfitto la Blackwood Company, indossato il cappuccio della Volpe Grigia e ascoltato la Notte. grazie per aver condiviso i nostri mondi”, ha scritto il team sui social. Un modo poetico per rendere omaggio a un titolo che, a quasi 20 anni dall’uscita originale, continua a far sognare milioni di giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered supera i 9 milioni di giocatori, annuncia Bethesda

