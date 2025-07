The Blues Brothers e molto altro Aspettando San Fermo

Un'iniezione di energia e vitalità con un concerto che spazierà dal rock'n'roll anni '50 alla disco revival, cominciando con un omaggio ai mitici fratelli Jake ed Elwood Blues. È l'iniziativa che si terrà oggi alle 21 ad Albiate, negli spazi della storica Corte Tanzi in via Italia, dove andrà in scena lo spettacolo " The Blues Brothers and more ", con protagonista la Healthy Orchestra. Il gruppo, composto da 12 elementi, farà immergere nella musica r'n'b e rock'n'roll degli anni '50, partendo dai pezzi dei leggendari Blues Brothers e di Elvis Presley: da lì si passerà al soul, al funky e alla migliore disco degli anni '70 e '80, tra brani dei Village People, degli Earth Wind & Fire e di altri artisti.

