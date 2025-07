Thailandia è pericoloso ora andare in vacanza? Cosa dice la Farnesina e dove avvengono gli scontri | le 7 province a rischio

L'alta tensione tra Thailandia e Cambogia che potrebbe sfociare in una guerra vera e propria pone anche la problematica dei viaggi. In particolare la Thailandia è una delle mete più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Thailandia, è pericoloso ora andare in vacanza? Cosa dice la Farnesina e dove avvengono gli scontri: le 7 province a rischio

In virtù degli scontri degli ultimi giorni con la Cambogia la Farnesina ha aggiornato le linee guida sui viaggi in Thailandia sul sito "Viaggiare sicuri". Tutte le informazioni utili Vai su Facebook

