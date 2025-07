Thailandia-Cambogia tensione esplosiva al confine | legge marziale e 138.000 civili evacuati

La situazione lungo il confine tra Thailandia e Cambogia si è trasformata in una crisi militare di portata regionale. Il governo thailandese ha imposto la legge marziale in otto distretti frontalieri, dopo una nuova ondata di scontri che, secondo il primo ministro Phumtham Wechayachai, «potrebbero degenerare in una guerra». Gli attacchi, ripresi il 24 luglio nei pressi del tempio indù Khmer Ta Muen Thom, hanno costretto oltre 138 mila civili a evacuare dalle aree di confine, trasformando le province nord-orientali thailandesi in zone di emergenza. Bombe a grappolo e vittime civili. Le tensioni sono aumentate dopo che Phnom Penh ha accusato Bangkok di aver utilizzato munizioni a grappolo, una pratica già ammessa dalla Thailandia nel 2011. 🔗 Leggi su Panorama.it

