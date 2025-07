Thailandia-Cambogia | Phnom Penh chiede cessate il fuoco immediato

L'ambasciatore cambogiano presso le Nazioni Unite, Chhea Keo, ha dichiarato ai giornalisti che il suo Paese, che ha richiesto la riunione d'urgenza «ha chiesto cessate il fuoco immediati,. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Thailandia-Cambogia: Phnom Penh chiede cessate il fuoco immediato

In questa notizia si parla di: fuoco - cessate - thailandia - cambogia

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Guerra in Ucraina, Lavrov chiude alla tregua: “No al cessate il fuoco finché Kiev non accetta di costruire una zona cuscinetto”. Ma gli Usa lo smentiscono: “Lo hanno già proposto” - Passano gli anni, ma non accenna a fermarsi il rimpallo di responsabilità per il mancato cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: “Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco” - (Adnkronos) – La ricerca di una pace “giusta e duratura” per l’Ucraina, ma anche gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza.

La Cambogia ha chiesto un cessate il fuoco incondizionato alla Thailandia. (AFP) Vai su X

Sale a 14 il bilancio delle vittime degli scontri tra eserciti di Thailandia e Cambogia. Migliaia i civili evacuati su entrambi i fronti. Kuala Lumpur chiede un cessate il fuoco e si offre come mediatrice. Vai su Facebook

Scontri tra Thailandia e Cambogia, 16 morti e 138mila evacuati. Cina conferma di svolgere mediazione; La Cambogia chiede un cessate il fuoco immediato alla Thailandia; Thailandia-Cambogia: Phnom Penh chiede cessate il fuoco immediato.

La Cambogia chiede il cessate il fuoco immediato con la Thailandia - La Cambogia ha chiesto un cessate il fuoco "immediato" e "incondizionato" con la Thailandia durante una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli scontri tra i due ... ansa.it scrive

Thailandia-Cambogia, la mappa del secondo giorno di scontri: “Rischio si sfoci in guerra”. 138mila evacuati - Al via il secondo giorno di scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, dove sono state evacuate oltre 138mila persone ... Come scrive fanpage.it