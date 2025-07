thailandia cambogia oltre 130 mila thailandesi evacuati dal confine

Circa 138 mila persone sono state evacuate dalle province della Thailandia al confine con la Cambogia a causa degli scontri armati scoppiati negli ultimi giorni, i piĂą violenti degli ultimi dieci anni tra i due Paesi. A comunicarlo è stato il governo di Bangkok, che ha denunciato l’uso di armi pesanti da parte delle forze cambogiane e ha risposto con bombardamenti mirati. Gli scontri, iniziati giovedì mattina, sono proseguiti per tutta la giornata di venerdì in 12 punti lungo il confine conteso. Il bilancio in Thailandia è salito ad almeno 15 morti, tra cui 14 civili e un bambino di otto anni. Secondo fonti locali cambogiane, un civile è stato ucciso e 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it

