Thailandia-Cambogia altissima tensione | Rifiuto mediazione ma favorevoli ai colloqui diretti Governo thailandese decreta la legge marziale

Nessuna schiarita in Indocina dopo gli scontri che da giovedì 24 luglio hanno visto impegnati reparti degli eserciti di Thailandia e Cambogia. Dopo scambi di artiglieria e confronti diretti tra i soldati, il governo di Bangkok ha deciso di evacuare 138mila civili dai sei villaggi nella zona disputata tra i due paesi e dichiarare la legge marziale nei distretti vicini al confine. Il bilancio degli scontri sarebbe di quindici morti in Thailandia ed un cambogiano in una zona diversa ma è difficile avere informazioni precise a riguardo. Gli scontri, dovuti ad una disputa territoriale risalente al 1904, quando la Cambogia era parte dell’Impero Francese, hanno visto Phnom Penh accusare la Thailandia di usare munizioni a grappolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

