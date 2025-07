Thailandia-Cambogia 100mila evacuati Aumentano i morti

Più di 100.000 persone sono fuggite dai combattimenti lungo il confine tra Thailandia e Cambogia. Lo ha comunicato il ministero dell’Interno di Bangkok, mentre il bilancio delle vittime aumenta e le potenze internazionali sollecitano la fine delle ostilità. Il governo thailandese ha detto che gli evacuati, provenienti da quattro province di confine, sono stati trasferiti in quasi 300 rifugi temporanei, mentre il bilancio delle vittime è salito a 14 (13 civili e un soldato). Cosa succede tra Thailandia e Cambogia. Scontri armati sono scoppiati tra Thailandia e Cambogia in aree di confine oggetto di una lunga disputa, facendo rapidamente degenerare tensioni che duravano da mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia-Cambogia, 100mila evacuati. Aumentano i morti

