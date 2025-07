Testamento biologico anche in Lombardia sarà possibile depositarlo nelle strutture sanitarie

Durante la Sessione di Bilancio di Regione Lombardia, nella sera di giovedì 24 luglio, è stato approvato l’Ordine del Giorno a firma Paladini-Palestra (Patto Civico), promosso dall’ Associazione Luca Coscioni, che impegna la Regione a dotarsi delle procedure necessarie per permettere ai cittadini e alle cittadine di depositare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) anche nelle strutture sanitarie (ospedali e ASL), e non solo al Comune di residenza o da un notaio, come attualmente previsto dalla legge 2192017 sul “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”. Il provvedimento prevede anche un impegno per garantire adeguata comunicazione e informazione ai cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Testamento biologico, anche in Lombardia sarĂ possibile depositarlo nelle strutture sanitarie

